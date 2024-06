La sostituzione tecnica di Joey Veerman dopo appena 35 minuti nel corso del primo tempo di Olanda-Austria ha fatto scattare il lato protettivo di Denzel Dumfries nei confronti del compagno di squadra, ovviamente affranto per la prestazione scadente che ha obbligato il ct Ronald Koeman a richiamarlo in panchina. Il giocatore dell'Inter ha impedito a un fotografo a bordocampo di scattare l'istantanea per immortalare il momento. Una scena a cui ha assistito il giornalista Pascal Kamperman, inviato all'Olympiastadion di Berlino: "Dopo la sostituzione, Veerman si è seduto in un angolo della panchina. La cosa bella è stata che un cameraman si è avvicinato e ha iniziato a scattare una foto. A quel punto è stato mandato via da Dumfries, che si è arrabbiato molto come a dirgli: 'vattene di qui'".