Lunga intervista della Gazzetta dello Sport a Jens Odgaard, attaccange del Bologna con un passato nelle giovanili interiste.

Le prestazioni con il Bologna sono ottime. Per tanti lo meriterebbe già. A livello personale crede che sia la sua miglior stagione?

"Penso che sia la prima volta che gioco a questo alto livello in Serie A, che è più difficile, con rispetto, del campionato olandese. Dunque sì, rapportata al valore del campionato, credo di poter dire che questa è la mia miglior stagione".



Era spaventato, quando arrivò la proposta del Bologna, dall'idea di tornare in Italia?

"No, avevo fame di dimostrare. Il calcio non è così semplice, serve fortuna e l'occasione che io ho trovato in Olanda. Poi bisogna sempre credere in se stessi"



Con l'Inter, sua ex squadra avrà un sapore speciale? L'ha allenata anche l'attuale Ct dell'Italia.

"Spalletti è sempre stato simpatico con me, anche quando mi sono infortunato, ma l'ho conosciuto solo in allenamento, perché giocavo con la Primavera. Da quando sono arrivato qui a Bologna abbiamo fatto bene le volte che abbiamo affrontato l'Inter, speriamo di continuare così anche la prossima"



Sarà un periodo difficile. La sfida con la sua ex concluderà un trittico con anche Napoli e Atalanta?

"Certo, e può fare grande differenza prendere punti o no. Ma da qui alla fine sono tutte importanti".