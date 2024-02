Intervenuto ai microfoni di DAZN dopo il ko subito oggi in casa del Milan, il tecnico del Napoli Walter Mazzarri commenta così il momento degli azzurri: "Il Milan ha fatto un pressing feroce nel primo tempo, poi è calato e potevamo fare ancora meglio nel secondo. Al di là del modulo, abbiamo fatto bene perché abbiamo giocato bene. Il nostro obiettivo? Ci sono 15 partite: è possibile centrare il quarto posto. Abbiamo avuto di tutto in questo periodo, stiamo recuperando giocatori importanti. Oggi abbiamo fatto una grande partita e non meritavamo di perdere. Se ci gira in un certo modo, potevano essere tre punti. In tanti devono venire a Napoli, lotteremo fino alla fine per il quarto posto".

Cosa ci dobbiamo aspettare da qui in avanti?

"Nel calcio moderno una squadra deve interpretare più moduli in una partita. Tante cose i ragazzi le hanno memorizzate ed è bello cambiare in base alle situazioni. A Riad con la difesa a 3 abbiamo fatto tre gol alla Fiorentina e tenuto botta con l'Inter. Sono i principi che contano, non i sistemi di gioco".

Se Zielinski è importante per voi, perché è rimasto fuori dalla lista Uefa?

"Sono andati via tre giocatori tra quelli che erano in lista Champions a inizio anno, ne sono arrivati 4/5 e per il futuro del Napoli abbiamo deciso che fosse meglio così. Traoré è arrivato e ha avuto problemi, è più idoneo a giocare in quel ruolo. Anche Ngonge è importante e come altri saranno il futuro del Napoli. Non è bello lasciarli fuori. Le ultime due partite Zielinski non le ha giocate e si è vinto con altri giocatori".