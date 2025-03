Lunga intervista per l'attaccante del Napoli Romelu Lukaku ai microfoni di Radio Crc: "Come sono arrivato al Napoli? Conte mi aveva chiamato con largo anticipo e io gli ho detto sì praticamente subito - ha esordito l'allenatore -. Sappiamo entrambi ciò di cui ho bisogno per rendere al meglio, non servono tante parole".

"Rapporto speciale con Conte? Non ho alcun trattamento di favore, anzi, con me è più severo perché si aspetta molto. A me piace questa responsabilità, mi ha fatto crescere e migliorare nel corso della carriera. Gli sarò sempre grato per questo".

Due battute sulla lotta Scudetto: "L'Inter parte favorita, lo dicono tutti. Hanno una rosa ampia e di grandissima qualità, bisogna essere onesti. L'Atalanta sta facendo un grande percorso, lo scorso anno ha vinto l'Europa League e ora sta crescendo ulteriormente. Noi vogliamo prenderci una rivincita, nessuno si aspettava ci saremmo trovati in questa posizione, ma ora siamo qui e dobbiamo continuare a lavorare duramente. Per realizzare i propri sogni bisogna dare tutto ogni giorno ed essere pronti a qualsiasi sfida. Quando sei parte di un ciclo vincente, devi alzare sempre l'asticella. Gli altri migliorano e tu devi fare lo stesso. I tifosi vogliono vivere ancora quella sensazione di vittoria, rivincere è ancora più bello. Il mister da calciatore ha sempre assaporato ogni vittoria come fosse la prima, vogliamo farlo anche noi per questa città. Non ci sentiamo appagati".

