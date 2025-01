Lunga conferenza stampa per Antonio Conte in vista della sfida contro la Juventus. Il tecnico del Napoli si è concentrato così sulla lotta Scudetto, con gli azzurri in prima posizione: "La Juventus è imbattuta da 21 partite, nessuna squadra è riuscita a batterla, quindi tutti questi demeriti non ci sono. Molti pareggi potevano essere delle vittorie e si è creato questo distacco, non dimentichiamo che l'anno scorso siamo arrivati a 18-20 punti dalla Juventus, ci dimentichiamo i distacchi rispetto a Juve, Milan e Atalanta. Ogni tanto ricordiamolo, è importante. Il gap rispetto all'anno scorso oggi ce lo siamo dimenticati tutti".

Che idea ha della Juve? Esistono squadre imbattibili?

"Non esistono, prima o poi devi perdere, in generale, la sconfitta fa parte della vita. E' una squadra quadrata, ha giocatori forti, l'anno scorso sono arrivati con molti punti davanti, hanno fatto un ottimo mercato, fanno la Champions, sono un top club, come le milanesi, devi avere sempre grande rispetto, dietro c'è una storia importante e ogni anno partono per vincere, lì non puoi nasconderti, l'obiettivo è sempre uno, vincere".

Quanto il mercato di gennaio può accelerare il tempo del suo percorso?

"Ogni finestra ti può migliorare, se non sarà adesso o a giugno dovrai farlo perché vogliamo tornare in Europa e oggi come rosa dobbiamo sicuramente nell'eventualità, ma senza mettere le mani, affrontare il discorso. Vale per tutte le squadre, ogni finestra se fatta nella giusta maniera ti rinforza per il presente e per il futuro. Il mercato fatto in estate mica sarà solo per il presente, anche per il futuro, ci sono giocatori che potranno stare qui tanti anni, mettere così delle basi e poi aggiungere dei pezzi. Ciò che abbiamo fatto quest'estate... siamo stati bravi e fortunati, non è mai semplice non sbagliarne neanche uno. Basta guardare il mercato di due anni fa, spendendo 100mln, il presidente lo rimarca sempre, alla fine tutti sono andati via in prestito. E' importante spendere i soldi, ma nella giusta maniera e non buttarli. A casa mia si è sempre dato valore al denaro".