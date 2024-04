Stasera comincia una due giorni decisiva di Champions League, che avrà un riflesso anche sul primo Mundial de Clubes della storia. Nei quarti di finale, infatti, ci sono tre squadre in lizza per strappare il pass di partecipazione all'edizione allargata del 2025: il destino del Barcellona, ad esempio, è legato a quello dell'Atletico Madrid, attualmente davanti nel ranking europeo. Se entrambe le formazioni dovessero accedere alla semifinale, si affronterebbero nelle semifinali per aggiudicarsi il secondo posto assegnato dalla FIFA alle spagnole dopo il Real Madrid

Il Salisburgo, invece, si qualificherà al Mondiale per club in caso di vittoria del Bayern Monaco ai danni dell'Arsenal, la cui unica possibilità di accedere alla competizione è vincere la Champions League per la prima volta nella sua storia.

Club qualificati come campioni continentali:

Al Ahly (EGY) – 2020/21 e 2022/23 CAF Champions League

Wydad (MAR) – 2021/22 CAF Champions League

Al Hilal (KSA) – 2021 AFC Champions League

Urawa Red Diamonds (JPN) – 2022 AFC Champions League

Chelsea (ENG) – 2020/21 UEFA Champions League

Real Madrid (ESP) – 2021/22 UEFA Champions League

Manchester City (ENG) – 2022/23 UEFA Champions League

Monterrey (MEX) – 2021 Concacaf Champions Cup

Seattle Sounders (USA) – 2022 Concacaf Champions Cup

Club Leon (MEX) – 2023 Concacaf Champions Cup

Palmeiras (BRA) – 2021 CONMEBOL Libertadores

Flamengo (BRA) – 2022 CONMEBOL Libertadores

Fluminense (BRA) – 2023 CONMEBOL Libertadores

Club qualificati attraverso il ranking

Bayern Monaco (GER) – Ranking UEFA

Paris Saint-Germain (FRA) – Ranking UEFA

Inter (ITA) – Ranking UEFA

Porto (POR) - Ranking UEFA

Benfica (POR) – Ranking UEFA

Borussia Dortmund (GER) - Ranking UEFA

Juventus (Italia) - Ranking UEFA

Auckland City (NZL) – Ranking OFC

