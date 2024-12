Serata non positiva per Abisso, che fischia due rigori inesistenti e non ne nota uno invece più che possibile (e il VAR non aiuta...).

La Gazzetta dello Sport boccia l'arbitro di Inter-Parma: "Il tocco punibile di Keita su Lautaro è fuori area, il Var corregge il rigore decretato da Abisso. Poco dopo la girata di Thuram è toccata con la mano da Delprato: il braccio (un po’ largo) è sotto la linea della spalla, da valutare se il movimento è congruo. Il Var non lo giudica come mancato fischio, ma il dubbio c’è. Altro rigore: non c’è contatto Hainaut-Lautaro, ma interviene il Var".

