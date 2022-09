Molto incerta la prestazione dell'arbitro Chiffi, come certificano anche le varie moviole. E anche il Corriere dello Sport si accoda. "Manca qualcosa alla sua partita. In generale, pochi episodi nelle aree. Però, ed è un esempio, Giroud che dopo aver preso il giallo in faccia ti manda a stendere, alzando anche il braccio («vaffa» si legge benissimo, il resto no) cozza con le indicazioni date dal designatore circa il limite della tolleranza sulle sceneggiate. E non è bello. Mancano diversi provvedimenti (Bennacer, Theo Hernandez, Brozovic)".