Nel corso della lunga intervista per 'Federico Buffa Talks', José Mourinho rivive anche l'incredibile serata della vittoria ottenuta a Stamford Bridge con l'Inter contro il Chelsea nella Champions del 2010: "Quando con l’Inter ho battuto il Chelsea nel ritorno degli ottavi di Champions League, eravamo reduci dalla vittoria anche nella gara d'andata. In quella partita, il Chelsea segna con Salomon Kalou e festeggia tanto. Dopo la gara mi viene a chiedere scusa per aver festeggiato tanto, ho detto a Salomon che non doveva scusarsi, è il gioco. Quando siamo andati a Londra, qualche giorno prima abbiamo perso a Catania, credo contro il Catania di Sinisa Mihajlovic e avevamo fatto una partita orribile ma ci ha aiutato per preparare la sfida contro il Chelsea.

I ragazzi dell’Inter erano gente psicologicamente forte, era gente preparata. Quando stavamo per giocare contro il Chelsea, ho detto loro che non avevo mai perso in quello che era il mio stadio, non avevo mai perso. Mi sono fatto male per esultare, un dolore".