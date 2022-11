C'era anche José Mourinho tra i protagonisti del 'Thinking Football Summit 2022' andato in scena in Portogallo. Lo Special One è stato premiato come miglior allenatore, mentre a Paolo Futre è andato il premio alla carriera come miglior giocatore. Il riconoscimento di miglior agente, invece, è andato Jorge Mendes: "Jorge è un compagno di viaggio, non ho bisogno di dire che agente è, di cosa ha fatto per il calcio portoghese, per i giocatori e per il suo conto in banca - le parole dell'ex allenatore dell'Inter durante l'intervento dal palco -. Quando ho lasciato il Porto, eravamo in alto mare (e indica un testimone, che è Luís Correia, socio della GestiFute di Mendes ndr), sullo yacht di Abramovich".