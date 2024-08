Inizia con una vittoria il cammino della Nazionale Under 19, che s'impone 2-0 sulla Slovenia a Manzano aprendo nel migliore dei modi la stagione delle Nazionali Giovanili azzurre. La rete del vantaggio degli Azzurrini porta la firma di Mattia Mosconi, attaccante dell'Inter al debutto con la selezione di Alberto Bollini: bravo Mosconi a battere l'estremo difensore avversario Lan Jovanović con un colpo di testa in tuffo un minuto dopo il suo ingresso in campo. A quattro minuti dallo scadere il centrocampista dell'Atalanta Lorenzo Riccio chiude i conti dopo una bella azione personale.