Ricordando in un'intervista rilasciata a La Repubblica la figura di Silvio Berlusconi, che si è spento ieri all'età di 86 anni, Massimo Moratti non ha escluso che Milan e Inter in futuro possano finire nuovamente in mano a un proprietario milanese come nell'età dell'oro del calcio italiano: "Mai dire mai, ma non mi sembra una cosa vicina - ha preciso l'ex patron dell'Inter - Con le cifre in ballo, oggi a spendere nel calcio sono fondi d'investimento, emiri e grandi imprenditori stranieri, che col tempo finiscono per innamorarsi dei club. Vedi la famiglia Zhang. Sono tifosissimi, vogliono bene all'Inter".

Nella chiacchierata con i colleghi, Moratti ha speso inevitabilmente una battuta veloce anche sull'amaro epilogo della finale di Champions, dove l'Inter è uscita battuta di misura dal Manchester City: "Potevamo vincere, siamo stati sfortunati. Il primo tempo è stato brutto, nel secondo l'Inter ha giocato bene. Il City è sembrato meno forte di quel che è, grazie alla tattica di Inzaghi. È bravissimo. Come ho detto tante volte, ammetto che io lo avrei mandato via a febbraio e avrei sbagliato".