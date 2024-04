"Se fossi in Inzaghi chiederei di non cedere nessuno. L'Inter sta lavorando anche sui parametri zero, ma chiederei di mantenere il blocco di questa stagione". Lo dice Riccardo Montolivo, ex centrocampista, direttamente dagli studi di DAZN.

L'ex capitano di Fiorentina e Milan analizza così le mosse della dirigenza interista e il futuro di Inzaghi: "Ha già rinforzato due reparti con Taremi e Zielinski, un giocatore bravissimo e un titolarissimo. Inzaghi via a fine stagione come ha fatto Spalletti? Spalletti ha fatto bene a farlo, era impossibile ripetere la vittoria dello scudetto. Inzaghi invece all'Inter potrebbe invece continuare a vincere".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!