"Mkhitaryan è come il vino: migliora con l’età. Brindo alla sua prestazione". Queste le parole in esclusiva a Tuttosport di Rafaela Pimenta sul suo assistito in riferimento alla prestazione super dell'armeno nel derby col Milan.

"Il contratto del calciatore scadrà il prossimo giugno. Il centrocampista vuole chiaramente restare a Milano, dove si trova benissimo, per cui la priorità è firmare quanto prima il prolungamento dell’intesa col club di Viale della Liberazione", aggiunge TS.