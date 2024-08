È Henrikh Mkhitaryan il primo giocatore a commentare per Inter TV l'esito dell'ultima amichevole di precampionato contro il Chelsea: "Abbiamo fatto una bella preparazione, siamo quasi al completo; ci manca solo Lautaro Martinez che è appena arrivato, per il resto siamo quasi tutti. Lavoriamo bene per l'inizio del campionato e faremo di tutto per iniziare bene".

Come state vivendo questi giorni che vi separano dall'inizio di una stagione che si preannuncia molto intensa?

"Siamo molto felici di ricominciare, abbiamo tanto da dimostrare. Abbiamo già dimenticato la stagione scorsa che è stata bella ma adesso siamo già concentrati su quella nuova. Faremo il nostro meglio per iniziare con una vittoria".

Avete incontrato uno stadio molto caldo, come lo sarà il Ferraris.

"Sappiamo del sostegno dei tifosi del Genoa. E anche oggi abbiamo visto un bel sostegno da parte del pubblico del Chelsea. L'importante è giocare il nostro gioco e continuare a lavorare per migliorare e vincere".

Erano presenti anche tanti interisti. Che effetto vi fa sapere di riabbracciare i vostri tifosi?

"Il sostegno dei tifosi è fondamentale sempre, non è stata una trasferta grazie al loro sostegno. Li ringraziamo sempre, sono sempre stati meravigliosi. Speriamo di vivere belle emozioni".

La condizione fisica sta arrivando al 100%?

"Speriamo di arrivare al 100%, anche se non è facile. Siamo consapevoli che dobbiamo fare del nostro meglio per arrivare al nostro massimo e di mostrare le nostre qualità facendo tutto quello che sappiamo fare".

