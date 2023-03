Il Corriere dello Sport dà spazio oggi a un'intervista a Diego Milito per parlare in particolar modo dell'amico Thiago Motta, ma non solo. "Il Napoli è l'unica squadra che è riuscita ad andare così avanti, questo distacco non lo si vedeva da un bel po’. In nessun campionato europeo. Campionato finito? Nel calcio ho visto tutto e il contrario di tutto. Certo quei punti sono tanti. Non sarà facile per le altre. Sicuro. E poi il Napoli ha fatto vedere di essere molto affidabile", risponde il Principe.

"Stupito da Motta? No, affatto - continua Milito - L’ho sempre saputo che Thiago è un uomo molto intelligente. Lo era anche da giocatore, in campo vedeva tutto prima, sapeva cosa dire e cosa fare. Le sue squadre hanno queste caratteristiche: cercare sempre la porta, provare a giocare. Secondo me a Bologna sta facendo davvero un grande lavoro".