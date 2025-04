"Media spettatori più alta in Italia? Siccome i tifosi sono al centro della nostra attenzione, averli al nostro fianco è importantissimo, a maggior ragione in una stagione difficile. I nostri fan sono resilienti, anche se lo ricordo che abbiamo preso la Supercoppa italiana, quindi non mi sento di dire che è una stagione totalmente negativa". Così Paolo Scaroni, presidente del Milan, parlando all'evento 'Il Foglio a San Siro'.

State combattendo anche contro le frange criminali allo stadio.

"E' un problema di Inter e Milan e forse anche di altri club italiani, ma la magistratura si è focalizzata sulle nostre due Curve. Io ringrazio la magistratura perché vogliamo che i nostri stadi siano luoghi di divertimento, l'ultima cosa che vogliamo è avere connivenze criminali nel nostro stadio. Stiamo facendo pulizia ogni giorno, faremo il riconoscimento facciale sugli accessi allo stadio. Quando avremo il nuovo impianto, faremo il passo decisivo seguendo l'esempio dell'Inghilterra. Sarà un passaggio epocale".

Arriverà veramente uno stadio nuovo per Milan e Inter?

"Guardi, effettivamente da quando vengo a questo evento parliamo sempre di stadio ormai da 6 anni. Ne abbiamo parlato in forma ottimista, poi siamo diventati pessimisti, quindi abbiamo parlato di altri progetti a San Siro. Noi abbiamo fatto una specie di 'gioco dell'oca' tornando al punto di partenza, cioè costruire un nuovo stadio qui a San Siro. Vogliamo conservare le vestigia del Meazza, stadio molto importante nella nostra storia. In questa zona faremo tante cose: la sede del Milan, dell'Inter, faremo un albergo e altre cose. Oggi sono più ottimista dell'anno scorso perché questo progetto non è più solo del Milan e dell'Inter ma anche dell'amministrazione di Milano e del suo sindaco. Voi avete letto le parole di Sala, lui vuole dotare la città di uno stadio che merita. Milano è una delle grandi capitali del calcio mondiale grazie a Milan e Inter, quindi serve uno stadio bellissimo ed efficientissimo. Mantengo un tasso di preoccupazione perché conosco l'Italia, però se mi chiedete che probabilità do di arrivare alla fine di questo progetto dico ben più del 50%".

Ha più senso rimanere qua?

"Io sono sempre stato contrario alla ristrutturazione del Meazza perché non riesco a immaginare un grande cantiere in cui entrano ogni 3 giorni 70mila persone. Non esiste una cosa di questo tipo, se avessimo avuto uno stadio da 40mila vicino in cui traslocare, la ristrutturazione avrebbe avuto senso".

