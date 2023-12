Quali sono le sue responsabilità nei problemi del Milan? Incalzato con questa domanda in conferenza stampa alla vigilia del match col Frosinone, Stefano Pioli replica ammettendo di credere ancora nella rimonta in vetta: "Ci sono sempre, poi dipende da quelle che si danno nei successi e negli insuccessi. I bilanci ora sono limitati. Ho detto solo una cosa alla squadra: per il campionato mancano 25 partite, se qualcuno di noi qua dentro non crede di poter raggiungere Inter e Juve giovedì non si sarebbe dovuto presentare agli allenamenti. Si sono presentati tutti, anche perché sono pagati per farlo. Io sono convinto che abbiamo un gruppo compatto; soprattutto nei momenti negativi c'è stata compattezza e questo è stata una risorsa".

