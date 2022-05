Ospite di Calciomercato.it, Cesar Luiz Merlo, giornalista di Tyc Sports, ha rivelato le notizie in suo possesso per quel che riguarda il futuro di Paulo Dybala che, non più tardi di lunedì scorso, ha spiegato di non aver ancora preso una decisione definitiva dopo aver detto addio alla Juve: "Preferirebbe andare all'Inter piuttosto che alla Roma, ma l'unica offerta formale finora arrivata è proprio quella dei giallorossi. Per la proposta dei nerazzurri è solo questione di tempo", le sue parole a Calciomercato.it.