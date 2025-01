Il derby di Supercoppa è già in archivio ma continuano le analisi su quello che è successo in campo. Walter Mazzarri, interpellato dai colleghi di Al Arabiya English, ha fotografato il match dal suo punto di vista: "È stata una partita bella e aperta. L'Inter pensava che la partita fosse decisa nel primo tempo, ma poi il Milan ha fatto una grande prestazione nel secondo tempo con Hernandez e Leão che hanno fatto la differenza. Leão è molto motivato in questo momento e si è visto; ha fatto la differenza nella partita. Sono sicuro però che l'Inter è entrata nel secondo tempo sottovalutando il Milan, pensando che la partita fosse decisa. Poi il gol di Hernandez è stato molto importante e ha cambiato tutto a livello motivazionale per il Milan", ha detto Mazzarri.

Che poi è tornato sulla Supercoppa dell'anno scorso: "Nonostante abbiamo perso la finale, l'intera esperienza della Supercoppa in Arabia Saudita è stata fantastica. Quando abbiamo battuto la Fiorentina 3-0 è stato fantastico, memorabile. Avevamo un sacco di tifosi che ci aspettavano in hotel dopo quella partita. Molte persone ci hanno seguito", ha concluso.