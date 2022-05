"Certo che ricordo il 5 maggio, ma non per ciò che qualcuno vorrebbe.. Il 5 maggio è iniziato il sogno". Questo il messaggio pubblicato oggi su Instragram da Marco Materazzi, a corredo del video in cui mostra il cimelio prezioso di quella finale di Coppa Italia vinta contro la Roma 12 anni esatti fa, ovvero il primo passo verso lo storico Triplete. "E' il giorno in cui abbiamo cominciato a scrivere la storia con un gruppo fantastico - ha aggiunto Matrix -. Tutti i nostri nemici sportivi ci ricorderanno il 5 maggio 2002, ma per me è il giorno del 2010 in cui abbiamo iniziato il nostro cammino verso la gloria".