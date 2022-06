Nello speciale campionato pubblicato da Dazn sulla propria piattaforma c'è spazio per alcune considerazioni di Beppe Marotta, ad del club nerazzurro. "Il duello col Milan è stato l'elemento più affascinante di questa stagione sportiva. Per 70', a giudizio anche dei critici più severi, avevamo dimostrato di essere i vincenti di questa partita. In 7 partite abbiamo fatto solo 7 punti e questa è stata l'analisi cruda di un periodo che poi ha inciso nel destino finale - afferma Marotta -. Bologna-Inter? Si può anche scivolare su una buccia di banana. Capita. Elementi drammatici visto il nostro punto di vista. Coppa Italia? Non immaginavamo di superare la Juve, l'abbiamo superata con merito e abbiamo messo un trofeo che si unisce a quelli già vinti. E' stato un campionato molto equilibrato, avvincente. Il fatto poi che negli scontri diretti si siano verificati risultati non certi ha fatto sì che questo accompagnasse il cammino di queste giornate".