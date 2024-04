Matteo Marani, presidente della Lega Pro, parla a Radio Anch'io Lo Sport della riforma che la Figc sta lanciando per avere maggiore sostenibilità a livello economico. "Noi ci siamo espressi a favore perché il primo principio dev'essere quello dei conti - dice Marani - Il calcio italiano ha numeri molto pesanti, per cui questa è la prima necessità. La C da anni ha cominciato un risanamento sofferto al proprio interno. Nelle ultime cinque stagioni la C è l'unica categoria che non produce nuovo debito. La disciplina molto severa sta dando degli effetti. La C incide per il 6% sul debito del calcio italiano. C'è bisogno di maggior controllo e disciplina. Credo che il numero dei club sia un falso problema. L'Inghilterra ha i nostri stessi club professionistici, ma ha una capacità di produrre ricchezza che noi non abbiamo. Si guarda il dito e non la luna".

Marani parla anche di quanto accaduto tra Acerbi e Juan Jesus. "Il tema del razzismo è insidioso e pericoloso, purtroppo la nostra società ne fa spesso i conti. Il calcio ha un'esposizione per cui attira attenzione, ma ahinoi il razzismo si manifesta a tutti i livelli nella nostra società. Le sensibilità devono essere indirizzate a combattere il fenomeno, che è un fenomeno vecchio, dell'800".