Nicolò Barella e Davide Frattesi hanno giocato insieme con la maglia dell'Italia, ma in futuro non è da escludere che possano replicare anche con quella dell'Inter. A promuovere l'esperimento delle due mezzali di inserimento ci pensa anche il ct Roberto Mancini, intervenuto a Sky Sport dopo la sconfitta contro la Spagna: "Frattesi e Barella possono giocare insieme, era il nostro obiettivo di inizio partita per poi cambiare magari dopo - conferma il Mancio -. Poi abbiamo fatto il cambio di due difensori e ci siamo giocati qualcosa di troppo forse lì. C’è stata forse una valutazione sbagliata da parte mia sul modulo: pensavamo di farlo, ci siamo riusciti in parte ma non fino in fondo. Quindi probabilmente è una cosa che non va bene".

ACQUISTA LA SPECIALE MAGLIA CELEBRATIVA PER LA FINALE