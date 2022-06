Si chiude con appena 26' minuti giocati la parentesi di giugno con il Belgio di Romelu Lukaku, dispensato dal viaggiare con la squadra al pari di De Bruyne, Meunier, Carrasco, Boyata e Onana alla volta di Varsavia, laddove domani sera è in programma il quarto impegno in Nations League dei Rode Duivels contro la Polonia. Il ct Roberto Martinez, infatti, ha deciso di non convocare i suddetti giocatori, dando loro il permesso nelle scorse ore di lasciare il ritiro: "E' inutile mandarne cinque in tribuna, il programma è sempre stato quello di andare in Polonia con 23 o 24 giocatori - ha spiegato il tecnico spagnolo in conferenza stampa - È un'opportunità per i giocatori meno esperti di mettersi in mostra in un'atmosfera agguerrita e di essere pronti per il Mondiale. Sarà una grande partita, in uno stadio pieno. Questa è una grande sfida contro una squadra forte”.