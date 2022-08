Sull'ultimo calcio d'angolo, poi, il belga ha gridato a Dimarco di andare verso la bandierina per calciare, come ha fatto per gran parte della gara per punizioni e corner. In realtà il tempo stava per scadere e alla fine la responsabilità l'ha presa Barella, che ha disegnato per la spizzata di Martinez propiziando il 2-1 di Dumfries. A palla appena entrata il video pubblicato da Dazn mostra Lukaku scatenato nell'esultanza, dapprima da solo sotto il settore dedicato ai tifosi ospiti, quindi nel "mucchio selvaggio" insieme ai compagni di squadra, con il malcapitato Barella colpito prima con il ginocchio in testa e poi con qualche goliardico ceffone al corpo.