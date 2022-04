Claudio Lotito, presidente della Lazio, dopo il Consiglio Federale esprime tutte le sue perplessità per le decisioni odierne della FIGC, su tutte l'approvazione dell'indice di liquidità. Queste le sue parole dal Circolo Aniene dove ha presenziato alla presentazione di un libro: "L’indice di liquidità è un elemento importante, ma deve essere in un contesto combinato disposto, per vedere lo stato di salute della società perché il paradosso è questo, le società che hanno milioni di debiti possono avere l'indice di liquidità a posto. Noi dobbiamo mettere in piedi un sistema che obblighi le società a intraprendere un percorso virtuoso. Se non hai soldi, non compri, vendi. All'esterno passa che le squadre di Serie A non vogliono il percorso virtuoso, mentre abbiamo fatto una commissione, d’accordo con la federazione, per fare le riforme strutturali del sistema e invece ci troviamo nella situazione del qui comando io e decido io".