Niklas Lindahl, CMO di LeoVegas Group, elenca - sul profilo LinkedIn - tre grandi esempi di Co-Branding di successo tra i quali inserisce pure la partnership tra la società svedese di gioco on-line e l'FC Internazionale. "La collaborazione tra Nike e Apple nel 2006 ha dato vita al Nike+iPod Sports Kit, un prodotto in co-branding che ha permesso ai corridori di monitorare i propri progressi attraverso un iPod - si legge -. Anche la campagna di marketing in co-branding con atleti famosi ha avuto successo nell'aumentare la quota di mercato e la consapevolezza del marchio di entrambe le società. La partnership di Nike con @Michael Jordan nel 1984 ha portato alla creazione della linea di sneaker Air Jordan, una delle linee di prodotti Nike di maggior successo di sempre. La campagna di marketing in co-branding con Jordan in una serie di popolari spot pubblicitari ha contribuito ad aumentare la quota di mercato di Nike nel mercato delle scarpe da basket, sfruttando la popolarità di Jordan e l'esperienza di Nike nella creazione di sneaker innovative. La partnership tra FC Internazionale Milano e LeoVegas.news... Una storia epica appena cominciata".