Lautaro Martinez, protagonista del match contro lo Spezia con la rete che ha aperto le marcature in questo incontro con pochissima storia, arriva ai microfoni di Sky Sport per il consueto commento a caldo dal prato di San Siro dopo il triplice fischio di Davide Ghersini:

Gol tuo, serata perfetta per voi. Ce la racconti?

"Sono state emozioni bellissime. Abbiamo affrontato una squadra compatta, che pressa bene. Ma abbiamo fatto un ottimo lavoro che dobbiamo continuare avendo appena cominciato. C'è tanta strada da fare".

Sembra che non sia passato un giorno da quando Lukaku è andato via. Come lo hai trovato?

"Sono contento che sia tornato con noi per combattere insieme. Appena arrivato ha detto che dobbiamo combattere con tutti e abbiamo iniziato. Ci dà una mano e dobbiamo combattere con lui".