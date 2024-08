Non partirà per Londra, dove domani l'Inter è impegnata nell'ultima amichevole di preparazione contro il Chelsea. Ma Lautaro Martinez lavora e suda ad Appiano Gentile con l'obiettivo di essere a disposizione di Simone Inzaghi per il debutto di campionato contro il Genoa. E da Instagram manda un messaggio a tutti i tifosi: "Continuiamo con la preparazione per giungere all’inizio del campionato nella migliore condizione".

