Sfumato il complicato sogno del Pallone d'Oro, Lautaro Martinez si consola con la vittoria del Golden Foot Awards 2024, celebre premio internazionale nato nel 2003 e consegnato ai calciatori che si sono distinti per qualità, classe e successi. Il capitano dell'Inter, che nella passata stagione ha conquistato la Copa America con l'Argentina decidendo la finale contro la Colombia, la Seconda Stella con l'Inter e il titolo di capocannoniere in Serie A, succede a Robert Lewandowski lasciando la sua impronta indelebile nella Walk of Fame del Principato di Monaco.

"Molto felice di aver ricevuto il premio Golden Foot 2024. Grato a tutti quelli che mi accompagnano sempre", il messaggio pubblicato dal Toro su Instagram per celebrare la conquista del prestigioso premio.

