Compie 36 anni oggi Juan Cuadrado, che dopo aver conquistato due titoli con la Beneamata festeggia il primo compleanno in nerazzurro. Primo e probabilmente l'ultimo, perché a fine stagione il colombiano saluterà l'Inter, dove l'ex bianconero è approdato a inizio stagione con la consapevolezza che l'avventura sotto l'ombra della Madonnina sarebbe quasi sicuramente durata una sola annata. Parentesi breve ma intensa per il 7 interista, tornato ad essere bersaglio delle critiche dei suoi ex tifosi. Proprio nel giorno del 36esimo compleanno dell'ex Juventus e Fiorentina, il club bianconero ha omaggiato l'ex esterno della Vecchia Signora, porgendogli gli auguri di buon compleanno tramite social. Post che però non è stato apprezzato dalla piazza torinese come mostrano i tantissimi commenti di disappunto. "Togliete subito questo post" si legge, o ancora "tra dieci anni forse mi verrà di farglieli. Quest’anno no, si prendesse gli auguri di quella che ha definito una famiglia".

Non mancano le riflessioni ancora più piccanti che coinvolgono l'ormai ex allenatore della Juve: "Zero ringraziamenti ad Allegri e poi fate gli auguri a un traditore"; né quelle sulla società: "Se ancora ce ne fosse bisogno, avete dato l'ennesima prova di non aver la più pallida idea di cosa sia la Juventus, e di cosa significhi tifare Juventus. Un club senza cuore e senza palle, in cui è sempre più difficile identificarsi" è una delle repliche più dure. Tra i tanti commenti negativi non sono mancati, seppur in misura decisamente più ridotta, i messaggi di gratitudine: "Auguri Juan. La tua è stata sicuramente una scelta molto discutibile che però non cancella ciò che hai fatto con questa maglia" scrive un tifoso meno 'arrabbiato'.

