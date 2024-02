Attraverso i propri social, il capitano nerazzurro Lautaro Martinez commenta così il match vinto oggi per 4-2 in rimonta contro la Roma: "Un’altra partita da grande squadra. Reazione importante dopo essere stati rimontati in un campo difficile. Ancora un altro grande segnale per noi stessi. Continuiamo così, Grande ragazzi. Grazie come sempre tifosi per il vostro supporto", le parole del Toro.