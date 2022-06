Milano torna capitale anche nella pallacanestro italiana. Superando in gara sei al Mediolanum Forum di Assago la Virtus Segafredo Bologna col punteggio di 81-64, l'Olimpia Armani Exchange di Ettore Messina strappa il tricolore dalle maglie delle V nere e si laurea Campione d'Italia per la 29esima volta nella propria storia, al termine di un match dominato dalla formazione biancorossa. Prontamente, l'Inter ha recapitato tramite il proprio profilo Twitter i complimenti alla squadra meneghina, e in particolare ai suoi due capitani Sergio 'Chacho' Rodriguez e Nicolò Melli, che nei mesi scorsi furono omaggiati di due maglie nerazzurre, dono graditissimo in particolare da Melli che dell'Inter è tifosissimo.