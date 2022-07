Giornata di allenamento congiunto ad Appiano Gentile, dove l'Inter continua a prepararsi per l'esordio in campionato con il Lecce il programma il 13 agosto. Nel pomeriggio i nerazzurri hanno sfidato la Pro Sesto in amichevole, portando a casa il risultato con un rotondo 6-1.

La squadra di Simone Inzaghi mette in discesa la gara già nel primo tempo con le reti di Calhanoglu (15') e la doppietta di Lautaro (22' e 42'), mentre nella ripresa arrivano anche le firme di Correa (62'), Bellanova (64') e soprattutto Skriniar, che mette da parte le voci di mercato e timbra il cartellino al 71' alla prima occasione utile dopo aver smaltito l'infortunio.