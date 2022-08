L'Atalanta esce dalla corsa per Andrea Pinamonti. Almeno, questo è quanto fa capire il proprio ad Luca Percassi, che intervenuto ad un evento a Zingonia ha poi aggiornato i cronisti presenti sulla situazione attuale del club orobico in chiave mercato: "Su Aleksej Miranchuk posso confermare che abbiamo parlato col Torino, a seguito di una lunga conversazione col mister ci ha scritto di trattenerlo, è un operazione che in questo momento si è fermata. Come sempre nel calcio ci sono tante operazioni, finché non si finalizzano non si possono annunciare, qualcosa nelle prossime ore dovrebbe succedere. Se accadrà qualcosa su Pinamonti? No, è un bel giocatore, ma l’Atalanta ha tanti attaccanti, ha Miranchuk, Pasalic, Zapata, Muriel. Vediamo cosa succederà, ma bisogna sempre tenere in considerazione la profondità della rosa".