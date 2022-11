Si sono scatenate feroci polemiche ieri dopo che Daniele Adani si è lanciato andare ad un'esaltazione sfrenata nei confronti di Lionel Messi durante la telecronaca di Argentina-Messico, al momento del gol dell'asso argentino.

In una dichiarazione rilasciata all'ADNKronos, interviene sulla vicenda anche l'Associazione Utenti Servizi Radiotelevisivi, che usa toni duri verso la RAI: "Da più parti si stanno moltiplicando le proteste non solo dei tifosi di calcio ma anche dei telespettatori circa i commenti eccessivi e inopportuni del commentatore - spiega l'Associazione - Una telecronaca delle partite che assomiglia più ad un "bar sport"di provincia che al servizio pubblico che la Rai è tenuta a garantire ai propri abbonati".