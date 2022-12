Dopo aver fatto la storia allo Stadio Lusail, dove l'Argentina si è laureata campione del mondo per la terza volta battendo la Francia in una finalissima epica, è tempo dei ringraziamenti e delle dediche. In queste ore sui social si sprecano foto e messaggi, non fa eccezione Lautaro Martinez che qualche ora fa ha scritto: "18/12/2022 data che rimarrà nella memoria di tutti gli argentini. Grazie alla mia famiglia per starmi sempre vicino, li amo. Forza Argentina", le parole dell'interista su Instagram.