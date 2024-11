Il futuro di Jonathan Tah difficilmente sarà in Italia. Il difensore, accostato anche a Inter e Juventus, lascerà il Bayer Leverkusen a fine stagione alla scadenza del contratto ma potrebbe proseguire comunque la sua carriera in Bundesliga. Questo, almeno, l'indizio lanciato da Pini Zahavi, agente del centrale tedesco: "La prossima estate Tah si trasferirà in un grande club e il Bayern Monaco ha ancora ottime possibilità di acquistarlo. Il Leverkusen ha fatto un errore a non lasciarlo andare in estate, quando ancora poteva guadagnarci qualcosa", le parole del procuratore ai microfoni del Welt Am Sonntag.

