"Otavio ha un contratto con il Porto e sta bene qui, è felice di giocare per i Dragoes". Parola di Israel Oliveira, agente del centrocampista portoghese intervenuto ai microfoni di Sportitalia per commentare le ultime voci sul presunto interesse del Biscione per il suo assistito: "Certo, se davvero l'Inter ufficializzasse una proposta, analizzeremmo questa possibilità e l'ipotesi di giocare in nerazzurro. Il mio lavoro è portare la proposta al giocatore, poi starà a lui eventualmente decidere se accettarla o meno", le parole del procuratore.

