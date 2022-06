Uscito qualche istante fa dalla sede dell'Inter, dove si è recato per approfondire il discorso legato al futuro del suo assistito Andrea Cambiaso, l'agente Giovanni Bia ha riassunto così l'incontro avuto con la dirigenza nerazzurra: "E' inutile nascondersi, Cambiaso piace all'Inter come a tante altre squadre: è giusto dire la verità - ha ammesso ai cronisti -. Poi da qui a dire che Cambiaso andrà all'Inter è lunga, ne stiamo parlando. Abbiamo parlato anche di altri giocatori argentini, sono discorsi di mercato. Le sensazioni sono positive, ma la strada è lunga e dura. Ipotesi acquisto e poi prestito? Vediamo intanto se lo prendono... (ride, ndr). Poi vediamo cosa deciderà Inzaghi, questi sono colloqui normali che si fanno in questo periodo".