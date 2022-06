Giovanni Bia, agente di Andrea Cambiaso, duttile centrocampista in forze al Genoa, nonché una delle pedine maggiormente desiderate del calciomercato estivo, ha parlato del futuro del giocatore ai microfoni di Sportitalia. L'Inter e la Juventus sono in prima fila per assicurarsi le sue prestazioni: "Entrambe lo vogliono, vediamo chi la spunterà. La preferenza del ragazzo? E' indifferente, sono entrambe due squadre importanti".