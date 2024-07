Thiago Motta si presenta alla stampa come nuovo allenatore della Juventus. In conferenza il neo tecnico bianconero parla così degli obietti stagionali della Vecchia Signora: "Sono contento, felice e soddisfatto di fare l'allenatore di questo club storico come la Juventus. Ho la convinzione che oggi si possa aprire un ciclo interessante. I primi giorni sono stati bellissimi, mi sono trovato in una struttura molto bella e con gente preparata. Ringrazio i tifosi e sono contento di essere qui".

Sugli obiettivi: "Dobbiamo prepararci bene e concentrarci al massimo per fare una buona preparazione. Bisogna vincere come in tutte le grandi squadre. È una bellissima responsabilità. Non cambierei il mio posto con nessuno e voglio trasmettere tutte le motivazioni che ho dentro. Voglio competere con chiunque. È una grande responsabilità. Dobbiamo fare bene ogni partita".

Sul gap con l'Inter: "Il passato rimane lì e non dobbiamo pensarci. Adesso concentrazione totale, perché dobbiamo essere pronti per quando ci saranno le partite. Koopmeiners? Non è un mio giocatore. Sul concetto di vincere sono d'accordo. Questo concetto con il passare del tempo lo allungheremo e non si finisce solo lì. Mourinho e Gasperini? Allenatori molto capaci. Hanno fatto molto bene, sono stato fortunato, è stato un privilegio lavorare con loro, ma anche con altri, di poter lavorare insieme, migliorare, lavorare. Trasmettere questa passione, lavorare. Li ringrazio tutti, ho preso un po' da ognuno e ho la mia idea e sono convinto che con la mia idea faremo molto bene".