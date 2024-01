Tra i candidati che sono in lizza per vincere il premio di direttore sportivo dell'anno ai 'Globe Soccer Awards' di Dubai, Cristiano Giuntoli ha parlato così degli obiettivi che si è prefissata la Juventus per questa stagione: "L'ambizione è tornare in Champions, traguardo che ci permetterebbe di valorizzare i ragazzi e tornare al livello che ci compete, oltre a mettere a posto i conti - le parole dell'ex dirigente Napoli a Sky Sport - Siamo contenti di ciò che stiamo facendo, 49 punti in 20 giornate sono un grande bottino, continuiamo così. Se vinciamo col Lecce diventiamo noi i ladri che scappano all'Inter? Il mister (Allegri, ndr) ha fatto una battuta incredibile, da buon toscano voleva sdrammatizzare dopo le polemiche. Non guardiamo alle guardie e ai ladri, noi vogliamo mantenere un vantaggio sul quinto posto".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!