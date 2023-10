Intervistato da DAZN, il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri commenta così il match vinto oggi sul campo della Juventus che lancia i bianconeri a -2 dal primo posto: "È stata una partita giocata bene a livello difensivo da noi, poi il calcio è fatto di episodi - ha esordito -. Una volta rimasti in superiorità numerica, nel secondo tempo non siamo partiti benissimo. Poi dopo la gestione della palla, nella parte finale, andava fatta meglio, senza dare possibilità al Milan di fare contropiede, perché Leao è in grado di annullare la superiorità. Col Milan era tanto che non vincevamo, sono solo contento".

Adesso si può dire che siete al livello delle prime?

"Non è una partita che cambia: Inter, Milan e Napoli sono le favorite. Stasera sono contento che ha debuttato un ragazzo del 2005 (Huijsen, ndr) che è entrato con grande tranquillità. È un giocatore che farà una grande carriera. Ha fatto una roba da Ciro Ferrara".

Quindi guardate dietro e non davanti?

"Assolutamente, anche perché lì dietro si stanno ammucchiando. Noi dobbiamo fare un passettino alla volta, cercare di fare un bel girone di andata e poi vedere il ritorno".