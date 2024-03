Nel post partita di Juventus-Atalanta, il capitano bianconero Danilo si è concesso ai microfoni di Sky Sport per commentare il 2-2 rimediato contro la squadra di Gasperini.

"Dopo il pareggio con l'Empoli abbiamo perso certezze e concentrazione e questo si paga. Ci siamo detti tra di noi che dobbiamo ritornare ad avere quello spirito di sacrificio - le sue parole -. Troppi gol subiti? E' una responsabilità che dobbiamo prenderci noi difensori, anche se si difende con tutta la squadra ma non mi tiro indietro e mi prendo le mie responsabiltà anche se poi ci sono situazioni sfortunate, il pallone che ti passa sotto il piede ma dobbiamo lavorare per migliorarci. Se ci sentiamo inferiori all'Inter? No, non ci sentiamo per niente inferiori all'Inter".