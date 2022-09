Negli ultimi giorni si era parlato di un'offerta dell'Inter, ma alla fine Jordi Alba è rimasto al Barcellona. Ospite ad un evento Adidas, l'esperto terzino spagnolo è tornato sulle voci di un suo possibile trasferimento in nerazzurro: "Posso dirti che il mio pensiero è sempre stato quello di essere al Barcellona, ​​mi vedo qualificato per essere qui per gli anni che restano sul mio contratto, poi il club guarda ai suoi interessi - le parole raccolte dai colleghi spagnoli -. Ho dimostrato molto impegno nei confronti del club, dei compagni e degli allenatori ma alla fine la decisione spetta al club: loro sono quello che sono e ci sono tanti interessi, ma non entrerò mai in quella questione. Il mio impegno è al cento per cento e basta. Vorrei dirvi di più ma non ho intenzione di entrare in nell'argomento".