È Josep Martinez il giocatore al 90esimo intervistato da Sportmediaset insieme ad Hakan Calhanoglu, MVP del match di stasera (LEGGI QUI). "Alla fine sapevamo che erano una squadra forte nelle transizioni, abbiamo cercato di essere vicini ai giocatori che restavano dietro però non abbiamo iniziato bene il secondo tempo e abbiamo preso gol" ha detto il portiere dell'Inter, dopo il derby d'andata di semifinale di Coppa Italia, finito in pari.

Quanto ti piacerebbe giocare la finale?

"Tantissimo. Non solo a me, ma a tutti i ragazzi. Come ha detto Calha stiamo inseguendo obiettivi importanti e adesso abbiamo il Parma, poi ci penseremo al ritorno".

