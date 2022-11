Sconfitta ampiamente da mettere in preventivo, quella col Bayern Monaco, che però non lascia strascichi negativi nell'Inter che lunedì si accomoderà comunque al sorteggio per gli ottavi di finale di Champions League. Così Simone Inzaghi, tecnico nerazzurro, commenta l'esito del match dell'Allianz Arena ai microfoni di Sky Sport:

Cosa rimane di questa sfida?

"Il Bayern è una squadra della quale sappiamo il valore. Ma noi siamo entrati in campo bene, con l'occasione di Lautaro e il rigore non rigore di Barella. Siamo rimasti in partita tutto il tempo con un avversario di valore, fossimo passati in vantaggio sarebbe stato diverso".