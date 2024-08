Il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi analizza così ai microfoni di Inter TV il match vinto oggi per 4-0 contro l’Atalanta: “Abbiamo fatto un’ottima gara, sono stati molto bravi i ragazzi per la determinazione. L’ultimo quarto d’ora, un po’ per stanchezza e per quello che avevamo speso, abbiamo rifiatato. Valutando anche la forza dell’avversario sono molto contento. Abbiamo avuto una grandissima percentuale realizzativa, dobbiamo pensare anche al palo di Thuram. I ragazzi sono stati concentrati e in partita, sono molto contento”.

Thuram?

“Ha fatto molto bene come tutti i suoi compagni, si sta togliendo tante soddisfazioni vincendo con l’Inter e segnando anche gol importanti, ma ciò che conta è come sta laborando e come sta crescendo”.

Si aspettava questo tipo di prestazione già oggi?

“Ero molto fiducioso per come avevo visto i ragazzi in settimana, ero positivo, avevo visto i ragazzi allenarsi molto molto bene”.

Il migliore in campo?

“È complicato… decidetelo voi. I ragazzi hanno lavorato bene, poi ne sono entrati altri cinque che erano pronti. Io devo fare delle scelte. Ora abbiamo qualche giorno di meritato riposo, alcuni andranno in Nazionale e i ragazzi della Primavera ci daranno una mano”.